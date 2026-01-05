Россия укрепила позиции на нефтяном рынке Индии

Поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн несмотря на санкции США, сообщает издание The Hindu. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го.

Рост закупок в РФ происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона: с 21 ноября США ввели угрозу вторичных санкций для контрагентов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Одновременно с этим Индия резко увеличила импорт американской нефти — с 4,2% до 12,6% за месяц. Аналитики рассматривают этот шаг как попытку Дели смягчить давление США, которые ранее ввели 50-процентные тарифы на индийские товары в качестве «наказания» за энергетическое сотрудничество с Москвой.

Согласно отчету министерства торговли и промышленности страны, Нью-Дели вынужден балансировать между экономической выгодой от дисконтированного российского сырья и необходимостью сохранять торговые отношения с США. Текущие объемы закупок подтверждают, что российские углеводороды остаются приоритетными для индийской экономики, несмотря на все риски.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что ведет постоянные консультации с членами Конгресса по вопросам усиления санкционного давления на Россию. Глава государства отдельно упомянул совместную работу с сенатором Линдси Грэмом, известным своей жесткой позицией в отношении Москвы.