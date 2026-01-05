Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 13:37

Россия укрепила позиции на нефтяном рынке Индии

The Hindu: Индия нарастила закупки нефти из России вопреки санкциям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн несмотря на санкции США, сообщает издание The Hindu. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го.

Рост закупок в РФ происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона: с 21 ноября США ввели угрозу вторичных санкций для контрагентов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Одновременно с этим Индия резко увеличила импорт американской нефти — с 4,2% до 12,6% за месяц. Аналитики рассматривают этот шаг как попытку Дели смягчить давление США, которые ранее ввели 50-процентные тарифы на индийские товары в качестве «наказания» за энергетическое сотрудничество с Москвой.

Согласно отчету министерства торговли и промышленности страны, Нью-Дели вынужден балансировать между экономической выгодой от дисконтированного российского сырья и необходимостью сохранять торговые отношения с США. Текущие объемы закупок подтверждают, что российские углеводороды остаются приоритетными для индийской экономики, несмотря на все риски.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что ведет постоянные консультации с членами Конгресса по вопросам усиления санкционного давления на Россию. Глава государства отдельно упомянул совместную работу с сенатором Линдси Грэмом, известным своей жесткой позицией в отношении Москвы.

Роснефть
Индия
США
санкции
ЛУКОЙЛ
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль выступил против передачи F-35 Турции
Теракт СБУ? Поезд сошел с рельсов в Амурской области: что известно, жертвы
Болгарский сухогруз сел на мель неподалеку от Тамани
Суд в Париже вынес приговор авторам слухов о Брижит Макрон
Россиянин попал в жуткую аварию на Бали в канун Нового года
Долина отказалась съезжать с квартиры? Что опять не так, выселят ли ее
«Агентура знала все»: ветеран «Альфы» обвинил близких Мадуро в измене
На Западе раскрыли, во сколько обойдется нефтяная реконструкция Венесуэлы
По сирийскому сценарию: Хаменеи сбежит в Москву из-за беспорядков в Иране?
«Это мой брат, и его арестовали»: у кого из звезд родные — преступники?
Более 20 россиян пострадали в авариях в Таиланде с начала нового года
Уголовное дело завели после крушения грузового состава в Амурской области
Московский зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных елей
«Тема не выигрышная»: политолог о последствиях атаки на Венесуэлу
ЦРУ заподозрили в причастности к атаке на резиденцию Путина
В Росархиве рассказали об уникальном древнейшем документе
В Британии объяснили, почему сменщицу Мадуро назвали тигрицей
Проблемы домашних родов могут изменить регистрацию детей
Судно с углем для жителей Чукотки попало в ледовый плен
Пожар под Липецком, мощные атаки на Белгород: как ВСУ атакуют РФ 5 января
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.