27 февраля 2026 в 10:32

Казахстан напомнил США о своем приоритетном праве на активы ЛУКОЙЛа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Казахстан обладает приоритетным правом выкупа активов компании ЛУКОЙЛ на территории республики в случае их продажи, заявил ТАСС министр энергетики Ерлан Аккенженов. Ведомство официально уведомило об этом Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, учитывая нахождение российской компании под санкциями.

Пока еще ответа нет, ответа не требуется. Это было уведомление, что республика в случае возникновения вопросов о продаже активов имеет право реализовать свое преимущественное право согласно законодательству, — добавил Аккенженов.

Ранее стало известно, что саудовская компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях по приобретению международных активов ЛУКОЙЛа. Сделка предполагает размещение денежных средств на эскроу-счете до получения всех необходимых разрешений, включая одобрение Минфина США. Документ был подписан в конце января и охватывает все целевые активы российской компании. Эксперты назвали это предложение «шагом с высокими ставками».

Перед этим Великобритания продлила действие временной лицензии, разрешающей операции с болгарскими дочерними структурами российской компании. После введения санкций в 2025 году британские власти выдали специальное разрешение, позволившее болгарским филиалам работать и дальше.

ЛУКОЙЛ
Казахстан
США
активы
санкции
