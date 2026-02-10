Британия исключила из санкций болгарские «дочки» ЛУКОЙЛа Лондон продлил до 13 августа временную лицензию для болгарских «дочек» ЛУКОЙЛа

Великобритания продлила действие временной лицензии, разрешающей операции с болгарскими дочерними структурами ЛУКОЙЛа, следует из данных с сайта британского Минфина. После введения санкций в октябре 2025 года британские власти выдали специальное разрешение, позволившее болгарским предприятиям нефтяной компании продолжить работу.

Генеральная лицензия распространяется на компании Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. В ведомстве уточнили, что документ начал действовать 14 ноября 2025 года и будет актуален до 13 августа 2026 года. До этого срок лицензии заканчивался 14 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что ЛУКОЙЛ объявила о подписании соглашения с инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов. Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

Также сообщалось, что власти Ирака одобрили национализацию нефтяного месторождения «Западная Курна — 2», которое разрабатывала ЛУКОЙЛ. Управление объектом теперь перейдет к Basra Oil Company. Решение направлено на обеспечение бесперебойной работы производства в условиях санкционного давления США.