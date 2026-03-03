На сайте комика Щербакова осталось только одно объявление о концерте Концерты комика Алексея Щербакова пропали с афиш

Концерты комика Алексея Щербакова пропали из публичных афиш. На официальном сайте артиста, который дружит с стендапером Нурланом Сабуровым с запретом на въезд в Россию на 50 лет, указано лишь одно выступление — 8 января 2027 года в Твери, однако билеты на него недоступны.

Попытка выбрать другие города или даты заканчивается уведомлением «Больше нет!». В разделе афиши отсутствуют активные ссылки для покупки билетов.

У Щербакова должны были пройти концерты 2 апреля в московском концертном зале «Москва» и 8 октября в доме культуры Обнинска. Эти мероприятия по-прежнему числятся в списке будущих выступлений, но кнопка покупки билетов недоступна.

Сабуров недавно впервые выступил после запрета на въезд в Россию. Концерт на Пхукете он начал с матов и шуток о депортации и сыронизировал, что все пришли «посмотреть на уголовника». Кроме того, комик объявил о планах вернуться в РФ с «суперпатриотическим» концертами.

Поклонники артиста между тем обеспокоились судьбой шоу «Что было дальше?» после его выдворения из России. Десятки пользователей в соцсетях задавались вопросом, сможет ли проект продолжить существование без ведущего.