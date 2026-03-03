Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:35

Концерт друга и соведущего Сабурова в «ЧБД» отменили в Москве

Сольный концерт комика Алексея Щербакова отменили в Москве

Алексей Щербаков Алексей Щербаков Фото: Социальные сети
В Москве отменили сольный концерт известного российского комика Алексея Щербакова, который выступает соведущим коллеги Нурлана Сабурова в популярном шоу «Что было дальше?», пишет Telegram-канал Mash. Выступление планировалось на 2 апреля в концертном зале «Москва».

На мероприятие продали практически все билеты, однако позднее анонс исчез с веб-сайта площадки. На официальном интернет-ресурсе Щербакова также отсутствуют какие-либо объявления о предстоящих концертах на территории России. В 2025 году у юмориста состоялось в два раза меньше выступлений по сравнению с 2024 годом.

Ранее сообщалось, что Щербаков вслед за своим коллегой по шоу «Что было дальше?» прилетел в Алма-Ату. Встреча юмориста в аэропорту сопровождалась национальной музыкой и угощениями казахской кухни. Он прибыл в страну 7 февраля для участия в премьерном показе фильма «Пейіш 2».

До этого стало известно, что Сабуров не прекратил творческую деятельность. Он продолжает зарабатывать, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Гонорар Сабурова за 25-минутное выступление составляет 10 млн тенге (1,5 млн рублей). В эту сумму не входит оплата стандартного райдера, которая обходится заказчику еще в 300 тыс. тенге (около 50 тыс. рублей).

комики
Нурлан Сабуров
концерты
Москва
