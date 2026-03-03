Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:41

Иранские спортсменки отказались от гимна и разгромно проиграли

Футболистки сборной Ирана отказались исполнять гимн на Кубке Азии

Кубок Азии по футболу среди женщин. Иран против Южной Кореи; Фатиме Шабан из Исламской Республики Иран Кубок Азии по футболу среди женщин. Иран против Южной Кореи; Фатиме Шабан из Исламской Республики Иран Фото: Nigel Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press
На Кубке Азии по футболу среди женщин спортсменки из Ирана отказались от исполнения государственного гимна перед матчем, сообщает Daily Mail. Это произошло на фоне продолжающегося обострения ближневосточного конфликта. Соединенные Штаты и Израиль наносят ракетные удары по иранской территории. Иран в ответ атакует израильские объекты, а также американские военные базы.

Встреча завершилась разгромной победой сборной Южной Кореи. Они забили иранским спортсменкам три безответных мяча.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Международный олимпийский комитет не имеет права оставаться в стороне, когда одно государство начинает военные действия против другого, которое в этот момент участвует в мирных переговорах. Это заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Экс-министр также отметил, что из-за отсутствия адекватной реакции мирового сообщества на предшествующие конфликты, включая события в Венесуэле и на Кубе, складывается впечатление циничного отношения к актам агрессии.

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что никакой реакции на удары США и Израиля по Ирану со стороны Международного олимпийского комитета и ФИФА не последует, санкции к этим странам применяться не будут. Она выразила мнение, что спорт не должен становиться заложником политических разногласий. Парламентарий призывает придерживаться принципа равного подхода ко всем государствам.

Иран
взрывы
происшествия
Ближний Восток
