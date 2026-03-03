Иранские спортсменки отказались от гимна и разгромно проиграли

На Кубке Азии по футболу среди женщин спортсменки из Ирана отказались от исполнения государственного гимна перед матчем, сообщает Daily Mail. Это произошло на фоне продолжающегося обострения ближневосточного конфликта. Соединенные Штаты и Израиль наносят ракетные удары по иранской территории. Иран в ответ атакует израильские объекты, а также американские военные базы.

Встреча завершилась разгромной победой сборной Южной Кореи. Они забили иранским спортсменкам три безответных мяча.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Международный олимпийский комитет не имеет права оставаться в стороне, когда одно государство начинает военные действия против другого, которое в этот момент участвует в мирных переговорах. Это заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Экс-министр также отметил, что из-за отсутствия адекватной реакции мирового сообщества на предшествующие конфликты, включая события в Венесуэле и на Кубе, складывается впечатление циничного отношения к актам агрессии.

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что никакой реакции на удары США и Израиля по Ирану со стороны Международного олимпийского комитета и ФИФА не последует, санкции к этим странам применяться не будут. Она выразила мнение, что спорт не должен становиться заложником политических разногласий. Парламентарий призывает придерживаться принципа равного подхода ко всем государствам.