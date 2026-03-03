Зимняя Олимпиада — 2026
Суд не сжалился над россиянином за попытку продать рации иностранцу

Суд отправил в колонию нижегородца за попытку продать военные рации иностранцу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель Нижегородской области осужден на 3,5 года колонии общего режима за попытку продажи военных радиостанций иностранному гражданину, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Мужчина планировал передать устройства, произведенные на ярославском предприятии.

Дзержинским городским судом Нижегородской области фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за совершение диверсии на железной дороге по заданию украинских спецслужб трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет получили реальные сроки — от шести до 12 лет. Приговор вынес Воронежский областной суд. Самый старший из фигурантов, 20-летний Андрей Баскаков, проведет 12 лет в колонии строгого режима, причем первые три года — в тюрьме. 19-летний Артем Иванов приговорен к 8,5 года колонии общего режима, а 18-летняя Валерия Фурсова — к шести годам.

До этого 24 года лишения свободы назначил Верховный суд Татарстана жителю России, признанному виновным в государственной измене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

