Белгородца осудят за арсенал с автоматом и огнеметами

Житель Белгородской области предстанет перед судом за то, что устроил у себя дома склад оружия и боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России. В его арсенале находились автомат Калашникова, пистолет, огнеметы, гранаты и сотни патронов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, фигурант в 2023 году незаконно приобрел автомат Калашникова АК-12, самодельный пистолет и почти 800 патронов различного калибра. Спустя год мужчина решил расширить свой арсенал: он обзавелся двумя реактивными пехотными огнеметами, а также двумя ручными осколочными гранатами с запалами к ним.

По данным специалистов, оружие находится в исправном состоянии и полностью пригодно для боевого использования. Действия обвиняемого квалифицированы по двум уголовным статьям, связанным с незаконным хранением оружия и боеприпасов, а также незаконным хранением взрывных устройств.

Максимальная санкция статей, по которым обвиняется фигурант, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жителю Арзамаса грозит до четырех лет заключения за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Местный житель уже был судим за незаконный сбыт наркотиков.