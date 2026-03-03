В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана

Санкций ООН в отношении США в связи с ситуацией вокруг Ирана ожидать не приходится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, односторонних санкций против Вашингтона также не будет.

Санкций ожидать не приходится. Односторонние санкции никто, насколько я могу судить, против Соединенных Штатов не введет, — сказал Лавров.

Глава МИД России также отметил, что миру так и не предъявили убедительных свидетельств разработки Тегераном ядерного оружия. По его словам, данные МАГАТЭ и разведки США подтверждают, что Иран не занимался разработкой такого вооружения и не планировал это делать.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил иранскую сторону в намеренном провале дипломатических попыток урегулировать ядерную проблему. По утверждению президента, после завершения военной кампании «Полуночный молот» в прошлом году Вашингтон многократно выдвигал предложения по новому соглашению, но Тегеран оставил эти инициативы без ответа.