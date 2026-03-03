«По щиколотку в кипятке»: девушка потеряла 8 пальцев в ночном клубе

В ночь с 15 на 16 октября 2011 года в Екатеринбурге в ночном клубе Gold прорвало магистральные трубы и пространство оказалось затоплено кипятком. Модель Катя Комлева в результате этой коммунальной аварии потеряла восемь из десяти пальцев на ногах. NEWS.ru рассказывает ее историю.

«Труба треснула в 30 метрах от нас»

В своей книге «Счастливый случай» Катя рассказывает, что в тот злополучный день она сначала проводила время с родственниками. Отец долго уговаривал ее больше времени посвятить семейному празднику, но у 20-летней девушки уже были планы: приехали подруги из разных уголков страны и нужно было показать им самое главное тусовочное место в городе.

В конце концов папа попросил дочь отвезти бабушку домой и отпустил ее. В Gold девушки пили шампанское и веселились, пока ближе к двум часам ночи диджей не остановил музыку и не попросил всех покинуть помещение — клуб был вынужден закрыться из-за коммунальной аварии.

«Как позже писали следователи в протоколах, авария произошла в 1:57 по местному времени. Скорее всего, в тот момент, когда мы беззаботно брали в руки по бокалу шампанского, в диспетчерской коммунальной службы ужа началась тревога. Когда Аня делала комплимент моим новым красным туфлям на огромном каблуке, труба, покрытая многолетней коррозией, уже треснула где-то в 30 метрах от нас», — поделилась девушка.

«Смерть схватила меня за горло»

Как-то так вышло, что Катя первой оказалась у выхода. Сотрудники говорили, что, возможно, авария не критичная, и клуб вскоре возобновит работу — если она выйдет, но ее не впустят обратно. Но девушка сказала, что не намерена возвращаться в зал. Катя вышла на улицу и оказалась в кипятке.

«Она просто ходила и кричала в темноте, уже находясь по колено в кипятке. Охранники не сказали ей, куда идти, не показали эвакуационные выходы. Она выбежала на улицу с черного хода», — рассказывал порталу 66.ru отец пострадавшей Владимир Комелев.

В ту ночь диспетчер коммунальной службы совершил ошибку, в результате которой давление в трубе метрового диаметра было превышено в три раза по сравнению с нормой. Поток воды температурой около 90°С хлынул со стороны проезжей части через парковку и веранду в сторону ночного клуба. При таком напоре помещение в 20 кв. м. оказалось бы заполнено до потолка за несколько секунд. Территория парковки была уже затоплена, и вода продолжала окружать Gold, который находился ниже зоны прорыва.

Девушка вспоминала, что в тот момент буквально почувствовала, что находится на грани жизни и смерти.

«Я никогда не испытывала такого ужаса. Если бы можно было воплотить ужас в материальной форме, это была бы я — по щиколотку в кипятке и ослепшая от внезапной боли и непроницаемо плотного пара. Смерть схватила меня за горло и стала вытягивать все, что мне до этого казалось мной», — писала Катя в своей книге.

Выйдя из кипятка, девушка продолжала чувствовать адскую боль, а колготки буквально плавились на ее обожженных ногах.

«Я скинула туфли, задрала ноги как могла высоко и увидела, как колготки ввариваются в мою кожу, и она на глазах растворяется и стекает с голеней. Боль становилась только сильнее. После кипятка я резко вытащила их на воздух, температура которого была едва выше десяти градусов. Из-за такого резкого перепада казалось, будто ноги медленно заливались свинцом, каменели, я почти перестала их чувствовать. Обжигающая, огненная боль будто законсервировалась внутри немеющих конечностей», — рассказывала Катя в интервью порталу E1.ru.

Скорая не хотела забирать девушку, ссылаясь на то, что в машине не осталось места. На помощь ей пришли знакомые.

«Они заметили ее, когда она одна стояла на улице по колено в кипятке и уже даже не могла кричать. Ребята подъехали к ней на большой машине, посадили в багажное отделение и довезли до скорой», — пожаловался отец.

47 операций

Уже в машине скорой помощи девушка потеряла сознание. Позже она пережила 47 операций. В том числе хирурги были вынуждены ампутировать девушке восемь пальцев на ногах.

«Многочисленные пересадки кожи, два года депрессии, отчаяния и попыток научиться ходить заново. Более того, я хочу иметь право на то, чтобы оставлять свою инвалидность невидимой на свое усмотрение, при этом сама возможность сохранять ее невидимой — результат долгой и непростой работы», — делилась Катя в интервью проекту Inner Beauty.

Сейчас у девушки установлена инвалидность второй группы. Катя научилась ходить без хромоты, но периодически ей необходима специализированная коляска для передвижения.

Намерена бороться с дискриминацией

За эти годы модель успела стать лицом нескольких рекламных кампаний. Затем получила образование, преподавала английский язык, но в итоге начала карьеру в сфере рекламы. А 2022 году она переехала жить в Латинскую Америку вслед за своим возлюбленным, мексиканцем Хосе.

Девушка продолжает путешествовать и 3 марта попала в новостные сводки из-за инцидента в турецком аэропорте. Сотрудники Turkish Airlines запретили Кате передвигаться на инвалидной коляске во время пересадки в Стамбуле.

Сотрудник довез туристку только до ленты багажа и потребовал освободить коляску, заявив, что дальше не обязан ее сопровождать. Девушке пришлось самостоятельно нести вещи, идти до стойки регистрации и зоны выдачи колясок.

Пассажирка просила помочь снять чемодан с ленты, довезти до туалета и кафе, но получила только ухмылки и фразы вроде «Вы такая смешная». Персонал запретил ей выезжать за ограждение, предложив «встать и пойти» самостоятельно. Девушке действительно пришлось подняться с коляски, чтобы взять багаж. В итоге она травмировала ступни.

Комлева написала жалобу, но авиакомпания отказала в компенсации, заявив, что персонал действовал согласно стандартам. По словам россиянки, в зоне выдачи багажа находились и другие инвалиды, которые жаловались на грубое обращение и отказ в доступе к туалету и воде. Теперь она намерена бороться с дискриминацией.

