03 марта 2026 в 14:43

Лондон усилит защиту ВВС на Кипре после иранского удара

Великобритания направит военный корабль к Кипру после удара по базе ВВС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великобритания направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС Великобритании «Акротири», сообщает газета Times со ссылкой на источники. Лондон планирует усилить защиту британских военно-воздушных сил на острове.

Великобритания планирует направить военный корабль на Кипр для защиты британских военно-воздушных сил в Акротири, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на британской авиабазе Акротири на Кипре объявили воздушную тревогу. Сирена звучала около часа, после чего в воздух подняли истребители. Персоналу сообщили о возможной угрозе безопасности и начали частичную эвакуацию сотрудников.

Позже СМИ сообщили, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Решение принято после удара БПЛА по британской военной базе. По данным властей, в результате удара беспилотника, предположительно типа Shahed, никто не пострадал. На этом фоне Кипр, председательствующий в Совете ЕС, отменил встречу министров Евросоюза, которая должна была пройти в Никосии.

До этого выяснилось, что Иран полностью уничтожил американскую военную базу в Бахрейне, а также Генеральное консульство Соединенных Штатов в иракском Эрбиле. По словам очевидцев, генконсульство теперь «непригодно для использования».

Кипр
Великобритания
Иран
военные корабли
