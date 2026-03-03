Лондон усилит защиту ВВС на Кипре после иранского удара Великобритания направит военный корабль к Кипру после удара по базе ВВС

Великобритания направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС Великобритании «Акротири», сообщает газета Times со ссылкой на источники. Лондон планирует усилить защиту британских военно-воздушных сил на острове.

Великобритания планирует направить военный корабль на Кипр для защиты британских военно-воздушных сил в Акротири, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на британской авиабазе Акротири на Кипре объявили воздушную тревогу. Сирена звучала около часа, после чего в воздух подняли истребители. Персоналу сообщили о возможной угрозе безопасности и начали частичную эвакуацию сотрудников.

Позже СМИ сообщили, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Решение принято после удара БПЛА по британской военной базе. По данным властей, в результате удара беспилотника, предположительно типа Shahed, никто не пострадал. На этом фоне Кипр, председательствующий в Совете ЕС, отменил встречу министров Евросоюза, которая должна была пройти в Никосии.

До этого выяснилось, что Иран полностью уничтожил американскую военную базу в Бахрейне, а также Генеральное консульство Соединенных Штатов в иракском Эрбиле. По словам очевидцев, генконсульство теперь «непригодно для использования».