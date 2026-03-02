Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:07

Британские базы на Кипре могут сменить статус

Кипр может пересмотреть статус британских баз после налета БПЛА

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
Власти Кипра готовы рассматривать изменение статуса британских военных баз на острове на фоне атак беспилотников, заявил пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис. По его словам, которые приводит сайт правительства, руководство не исключает пересмотр этого вопроса.

В этом контексте мы ничего не исключаем, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании подтвердили факт атаки беспилотника на авиабазу Королевских ВВС Акротири в ночь на 2 марта. Весь личный состав был оперативно перемещен в укрытия, предварительно зафиксированы незначительные разрушения, обошлось без жертв.

Кроме того, стало известно о переводе всех военных баз США за рубежом на усиленный режим несения службы. Источник уточнил, что на объектах действует уровень опасности «Браво», вводимый при повышении либо большей предсказуемости террористических угроз. В Пентагоне эту степень считают одной из самых высоких, сигнализирующей о возможном или вероятном нападении. Повышение боеготовности связано с текущей международной обстановкой.

