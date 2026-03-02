Британские базы на Кипре могут сменить статус Кипр может пересмотреть статус британских баз после налета БПЛА

Власти Кипра готовы рассматривать изменение статуса британских военных баз на острове на фоне атак беспилотников, заявил пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис. По его словам, которые приводит сайт правительства, руководство не исключает пересмотр этого вопроса.

В этом контексте мы ничего не исключаем, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании подтвердили факт атаки беспилотника на авиабазу Королевских ВВС Акротири в ночь на 2 марта. Весь личный состав был оперативно перемещен в укрытия, предварительно зафиксированы незначительные разрушения, обошлось без жертв.

Кроме того, стало известно о переводе всех военных баз США за рубежом на усиленный режим несения службы. Источник уточнил, что на объектах действует уровень опасности «Браво», вводимый при повышении либо большей предсказуемости террористических угроз. В Пентагоне эту степень считают одной из самых высоких, сигнализирующей о возможном или вероятном нападении. Повышение боеготовности связано с текущей международной обстановкой.