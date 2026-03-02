Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:47

США привели военные объекты в повышенную готовность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные объекты по всей планете переведены на усиленный режим функционирования, сообщает ABC News со ссылкой на представителя США. Источник уточнил, что на базах введен уровень угрозы «Браво», который применяется при росте или большей прогнозируемости террористической опасности.

В Пентагоне данный индикатор считают одним из наиболее серьезных, предшествующих непосредственной либо вероятной атаке. Решение о повышении готовности принято на фоне текущей международной обстановки.

Ранее бывший руководитель израильской разведки Йосси Купервассер заявил, что Иран приведет в действие спящие агентурные сети за рубежом, мстя за гибель верховного лидера Али Хаменеи. Генерал пояснил, что диверсантов задействуют для расшатывания ситуации и наказания причастных к ликвидации аятоллы при обстреле его резиденции 28 февраля.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что глава США Дональд Трамп использует удары по Ирану для подрыва влияния России и Китая. По мнению эксперта, хозяин Белого дома пытается завладеть ресурсами, на которые рассчитывают Москва и Пекин.

США
военные базы
готовность
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США опробовали на Иране «убийцу» российских С-400
В Госдуме рассказали о планах ликвидировать спецсчета на капремонт
Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.