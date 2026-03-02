США привели военные объекты в повышенную готовность

Американские военные объекты по всей планете переведены на усиленный режим функционирования, сообщает ABC News со ссылкой на представителя США. Источник уточнил, что на базах введен уровень угрозы «Браво», который применяется при росте или большей прогнозируемости террористической опасности.

В Пентагоне данный индикатор считают одним из наиболее серьезных, предшествующих непосредственной либо вероятной атаке. Решение о повышении готовности принято на фоне текущей международной обстановки.

Ранее бывший руководитель израильской разведки Йосси Купервассер заявил, что Иран приведет в действие спящие агентурные сети за рубежом, мстя за гибель верховного лидера Али Хаменеи. Генерал пояснил, что диверсантов задействуют для расшатывания ситуации и наказания причастных к ликвидации аятоллы при обстреле его резиденции 28 февраля.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что глава США Дональд Трамп использует удары по Ирану для подрыва влияния России и Китая. По мнению эксперта, хозяин Белого дома пытается завладеть ресурсами, на которые рассчитывают Москва и Пекин.