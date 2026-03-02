Рютте ответил, поможет ли НАТО США в иранском конфликте Рютте заявил, что НАТО не станет участвовать в конфликте между США и Ираном

Североатлантический альянс не станет участвовать в операции США и Израиля против Ирана, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си. Тем не менее Альянс поддерживает ближневосточную кампанию, добавил он.

Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Рютте назвал Иран угрозой для соседних стран, Европы и Украины. По словам генсека, именно поэтому европейские лидеры «чрезвычайно рады» ударам по Исламской Республике. Он высоко оценил роль президента США Дональда Трампа в кампании, назвав его «лидером свободного мира».

Ранее Корпус стражей Исламской революции нанес удар по базе НАТО «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке. В результате атаки подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса. Базу атаковали три беспилотника-камикадзе.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар допустил, что страны Евросоюза могут присоединиться к войне США против Ирана в случае ее затяжного характера. По его словам, текущий курс европейских государств демонстрирует готовность укреплять военный союз с Белым домом и поддерживать Израиль.