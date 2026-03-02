Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:29

Рютте ответил, поможет ли НАТО США в иранском конфликте

Рютте заявил, что НАТО не станет участвовать в конфликте между США и Ираном

Марк Рюте Марк Рюте Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Североатлантический альянс не станет участвовать в операции США и Израиля против Ирана, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си. Тем не менее Альянс поддерживает ближневосточную кампанию, добавил он.

Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Рютте назвал Иран угрозой для соседних стран, Европы и Украины. По словам генсека, именно поэтому европейские лидеры «чрезвычайно рады» ударам по Исламской Республике. Он высоко оценил роль президента США Дональда Трампа в кампании, назвав его «лидером свободного мира».

Ранее Корпус стражей Исламской революции нанес удар по базе НАТО «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке. В результате атаки подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса. Базу атаковали три беспилотника-камикадзе.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар допустил, что страны Евросоюза могут присоединиться к войне США против Ирана в случае ее затяжного характера. По его словам, текущий курс европейских государств демонстрирует готовность укреплять военный союз с Белым домом и поддерживать Израиль.

Марк Рютте
США
НАТО
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США опробовали на Иране «убийцу» российских С-400
В Госдуме рассказали о планах ликвидировать спецсчета на капремонт
Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.