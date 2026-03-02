Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:13

«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана

Политолог Рар: страны Евросоюза могут присоединиться к войне США против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Евросоюза могут присоединиться к войне США против Ирана в случае ее затяжного характера, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, текущий политический курс европейских государств демонстрирует готовность укреплять военный союз с Белым домом и поддерживать Израиль.

Мы наблюдаем в европейской политике стремление, лечьпод США, укрепить военное союзничество с Вашингтоном, показать свою приверженность Израилю участием в уничтожения «диктаторского режима» в Иране. Я не исключаю, что если война станет затяжной, британцы, немцы и англичане будут участниками этого конфликта. Ведь Европа хочет милитаризироваться, создавать ВПК. Настоящая война в Иране и в Персидском заливе даст возможность европейцам профилироваться, — пояснил Рар.

Ранее корпус стражей Исламской революции нанес удар по базе НАТО «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке. В результате атаки подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса. Базу атаковали три беспилотника-камикадзе.

