Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:39

В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля

Не менее 555 человек погибли в Иране от ударов США и Израиля

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали не менее 555 человек, сообщили в иранском Красном полумесяце. Спасатели уточнили, что атакам подвергся 131 городской округ страны.

К настоящему моменту 131 городской округ подвергся атакам, в результате которых, к сожалению, погибли 555 соотечественников, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Ирана Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за их принципиальную позицию относительно ударов США и Израиля. Дипломат подверг критике лицемерие западных государств, оставивших без внимания нападение на страну.

Кроме того, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что джихад, объявленный аятоллой Насером Макаремом Ширази, является призывом для всех шиитов вступить в вооруженное противостояние с США и Израилем. Военный политолог связал это решение с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Также военный историк и эксперт по ПВО Юрий Кнутов допустил, что Тегеран может нанести удар по израильскому ядерному центру Димона в отместку за убийство верховного лидера Али Хаменеи. По словам аналитика, иранская сторона способна задействовать для атаки гиперзвуковые ракеты Fattah.

Иран
Израиль
США
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник прилетел в больницу в ЛНР
Врач объяснил, какие привычки разрушают зубную эмаль
Удар Ирана по британской авиабазе на Кипре попал на видео
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.