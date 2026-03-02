В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля Не менее 555 человек погибли в Иране от ударов США и Израиля

Жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали не менее 555 человек, сообщили в иранском Красном полумесяце. Спасатели уточнили, что атакам подвергся 131 городской округ страны.

К настоящему моменту 131 городской округ подвергся атакам, в результате которых, к сожалению, погибли 555 соотечественников, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Ирана Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за их принципиальную позицию относительно ударов США и Израиля. Дипломат подверг критике лицемерие западных государств, оставивших без внимания нападение на страну.

Кроме того, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что джихад, объявленный аятоллой Насером Макаремом Ширази, является призывом для всех шиитов вступить в вооруженное противостояние с США и Израилем. Военный политолог связал это решение с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Также военный историк и эксперт по ПВО Юрий Кнутов допустил, что Тегеран может нанести удар по израильскому ядерному центру Димона в отместку за убийство верховного лидера Али Хаменеи. По словам аналитика, иранская сторона способна задействовать для атаки гиперзвуковые ракеты Fattah.