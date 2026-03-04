«Махина, мощь»: Адвокат сел за руль Т-80 и поделился впечатлениями Механик-водитель Т-80 рассказал об адреналине во время управления танком

В Днепропетровской области экипажи танков Т-80 68-го армейского корпуса ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ, мешавший продвижению российских штурмовых групп, сообщают «Вести». Механик-водитель с позывным Адвокат рассказал об ощущениях от управления боевой машиной, отметив «зашкаливающий» уровень адреналина.

45 тонн едут со скоростью 60 километров в час. Знаешь, что за спиной у тебя махина, мощь. Адреналин зашкаливает. Я такого адреналина еще нигде не ощущал, — поделился танкист.

Военный пояснил, что Т-80 способен преодолевать минные поля: обычные мины уничтожаются тралом, а против магнитных работает мощный электронный комплекс, выжигающий дистанционные взрыватели. Сейчас танкисты 68-го корпуса меняют дислокацию, выдвигаясь ближе к линии фронта, чтобы активнее поддерживать штурмовые группы.

Ранее командир ремонтной роты группировки «Запад» с позывным Тонь рассказал, что защитный навес «Еж» позволяет танкам выдерживать до 20 попаданий ударных беспилотников. По его словам, новая конструкция обеспечивает сохранение всех боевых функций техники даже после многократных атак дронов.