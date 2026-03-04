Иран не смог определить сроки выбора преемника убитого Хаменеи

Конкретные сроки проведения выборов нового верховного лидера Ирана пока не назначены, заявил аятолла Моджтаба Хосейни, член совета экспертов, который отвечает за избрание руководителя. Как передает IRNA, для решения этого вопроса необходимо изучить все требования и провести соответствующие консультации, после чего процедура будет осуществлена.

Этот вопрос требует изучения перечня условий и консультаций, чтобы его решить, и тогда это дело будет выполнено, — сказал Хосейни.

Ранее сообщалось, что трехдневная церемония прощания с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи начнется 4 марта в 21:30 по московскому времени. После мероприятий в Тегеране тело планируют перевезти в родной город Хаменеи Мешхед, где он и будет похоронен. Этот город священный для шиитов — там находится гробница имама Резы.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой политик, который займет пост нового лидера Ирана, станет безусловной целью для устранения. По словам главы ведомства, не имеет значения, как его зовут и где он попытается укрыться.