В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации

Любой, кто будет избран новым лидером Ирана, станет безоговорочной целью для ликвидации, заявил в соцсети X министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, не имеет значения имя этого человека и место, где он скрывается.

Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, <...> станет безоговорочной целью для ликвидации, — написал Кац.

Ранее Минздрав Ливан сообщил, что минимум шесть человек погибли в результате налета ВВС Израиля на пригород столицы Ливана Арамун. Кроме того, не менее восьми человек были ранены во время израильской бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута.

В свою очередь в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что Иран нанес новые удары по территории Израиля и мог поразить ключевые военные объекты. По его информации, военные якобы атаковали здание Министерства обороны Израиля в квартале Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Западной Галилее.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой погибли верховный лидер Али Хаменеи, семь генералов КСИР, а также сотни мирных жителей. Иран объявил 40-дневный траур и пообещал отомстить.