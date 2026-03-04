Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:53

В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации

Министр обороны Израиля: новый лидер Ирана станет целью для ликвидации

Подписывайтесь на нас в MAX

Любой, кто будет избран новым лидером Ирана, станет безоговорочной целью для ликвидации, заявил в соцсети X министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, не имеет значения имя этого человека и место, где он скрывается.

Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, <...> станет безоговорочной целью для ликвидации, — написал Кац.

Ранее Минздрав Ливан сообщил, что минимум шесть человек погибли в результате налета ВВС Израиля на пригород столицы Ливана Арамун. Кроме того, не менее восьми человек были ранены во время израильской бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута.

В свою очередь в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что Иран нанес новые удары по территории Израиля и мог поразить ключевые военные объекты. По его информации, военные якобы атаковали здание Министерства обороны Израиля в квартале Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Западной Галилее.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой погибли верховный лидер Али Хаменеи, семь генералов КСИР, а также сотни мирных жителей. Иран объявил 40-дневный траур и пообещал отомстить.

Израиль
Иран
Исраэль Кац
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте
Два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Пушкино
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.