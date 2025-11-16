Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 17:35

В Израиле приняли решение о нахождении армии в буферной зоне в Сирии

Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ останется в буферной зоне на юге Сирии

Исраэль Кац Исраэль Кац Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Израильская армия не уйдет из буферной зоны на границе с Сирией, заявил в соцсети Х министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. По его словам, ЦАХАЛ останется и на сирийской стороне горы Хермон.

Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности [на юге Сирии], — написал он.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВВС Израиля нанес удар по автомобилю с участником шиитской организации «Хезболла» в Южном Ливане. В результате атаки член вооруженной группировки погиб на месте, еще один человек был доставлен в больницу с ранениями.

18 октября беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по населенному пункту Кфар-Дунин на юге Ливана. Отмечается, что БПЛА повредил экскаватор, в результате погиб один человек.

До этого Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре шиитского движения на юге Ливана. Как уточнили представители ЦАХАЛ, на пораженном объекте находилась инженерная техника, которая использовалась для восстановления инфраструктуры «Хезболлы».

