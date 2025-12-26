Мощный взрыв в сирийской мечети унес жизни людей

Мощный взрыв прогремел в шиитской мечети в сирийской провинции Хомс, сообщает телеканал Al Mayadeen. По его информации, мечеть подверглась нападению террориста-смертника во время пятничной молитвы. Предварительно, есть жертвы и раненые, их число уточняется.

Взрыв произошел внутри мечети имама Али в Вади Дахаб, — уточнил источник телеканала.

Ранее в Москве простились с офицерами ДПС, погибшими при взрыве возле служебного автомобиля в ночь на 24 декабря. У здания УВД по ЮАО собрались родные, сослуживцы и друзья лейтенантов Ильи Климанова и Максима Горбунова, чтобы проводить их в последний путь.

Тем временем на юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека, еще 19 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Трагический инцидент произошел в провинции Дераа. Неизвестные бросили две ручные гранаты на место проведения мероприятия.