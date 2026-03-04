Иран раскрыл следующие цели США и Израиля

Следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари в беседе с журналистами. По его словам, которые приводит ТАСС, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая грядущую угрозу.

Сейчас все мусульманские страны поддерживают нас. Потому что они знают, что следующей целью после нас станут они сами. <...> Следующей целью после Ирана являются Турция и Катар, — сказал дипломат.

Ранее советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с восьмилетней ирано-иракской войной. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.

До этого профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал невозможными планы США установить в Иране стабильный проамериканский режим, указав на нестабильность самих Соединенных Штатов. По его словам, операция в республике — часть более масштабной стратегии Вашингтона по подавлению арабского мира в борьбе за глобальную гегемонию.