Последствия ударов Ирана по базам США попали на спутниковые снимки Иран вывел из строя оборудование на семи военных базах США в Персидском заливе

Иран нанес серьезный ущерб американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times. Согласно спутниковым данным, которыми располагает издание, повреждено коммуникационное и радиолокационное оборудование по меньшей мере на семи базах. По предварительным данным, целью Тегерана было нарушение систем связи и управления армии США в регионе.

В результате ударов Ирана, нанесенных в выходные и в понедельник, были повреждены конструкции, являющиеся частью или расположенные вблизи систем коммуникаций и радиолокации как минимум на семи военных объектах США на Ближнем Востоке, — говорится в публикации.

Как отмечает издание, география атак охватила сразу несколько стран, где дислоцированы силы США. В публикации указано, что повреждения зафиксированы на военных объектах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. Характер повреждений и точный масштаб выведенного из строя оборудования в материале не уточняются.

Ранее стало известно, что США и Израиль приняли окончательное решение атаковать Иран 23 февраля. Это произошло во время телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.