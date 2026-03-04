Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:33

Российский газовоз атаковали в Средиземном море

Газовоз «Арктик Метагаз» в представлении ИИ Газовоз «Арктик Метагаз» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская сторона атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море 3 марта, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Танкер перевозил груз из Мурманска, оформленный в соответствии с международными нормами. По судну ударили беспилотные катера, запущенные с ливийского побережья.

3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз «Арктик Метагаз», — сказано в сообщении.

Минтранс уточнил, что благодаря работе спасателей из Мальты и России всех 30 членов экипажа удалось эвакуировать. В ведомстве подчеркнули, что атака на судно является международным терактом и актом морского пиратства, грубо нарушающим базовые нормы морского права.

Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств — членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества, — дополнили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что «Арктик Метагаз» загорелся в Средиземном море. По данным источников, инцидент произошел около 04:00 по местному времени. После взрывов на борту начался пожар.

газ
танкеры
атаки
Минтранс
Россия
Средиземное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Forbes назвали главного победителя от войны Трампа с Ираном
Мужчина пытался вывезти из России валюту в ботинке
Диетолог объяснила связь между избыточным весом и частыми инфекциями
Ровно 30 лет назад в центре Москвы убили главаря Ореховской ОПГ
В Госдуме назвали кинофильм, с которого начался распад СССР
Дроны-камикадзе ВСУ принесли смерть в Брянскую область
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.