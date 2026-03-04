Российский газовоз атаковали в Средиземном море

Украинская сторона атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море 3 марта, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Танкер перевозил груз из Мурманска, оформленный в соответствии с международными нормами. По судну ударили беспилотные катера, запущенные с ливийского побережья.

3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз «Арктик Метагаз», — сказано в сообщении.

Минтранс уточнил, что благодаря работе спасателей из Мальты и России всех 30 членов экипажа удалось эвакуировать. В ведомстве подчеркнули, что атака на судно является международным терактом и актом морского пиратства, грубо нарушающим базовые нормы морского права.

Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств — членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества, — дополнили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что «Арктик Метагаз» загорелся в Средиземном море. По данным источников, инцидент произошел около 04:00 по местному времени. После взрывов на борту начался пожар.