Юрист оценил возможности подачи иска к МОК из-за санкций против России

России может подать иск к Международному олимпийскому комитету, который сохраняет санкции против отечественного спорта, но игнорирует нарушения со стороны других стран, заявил NEWS.ru председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов РФ Сергей Алексеев. По его словам, ключевым отличием текущей ситуации является формальная приостановка членства Олимпийского комитета России, тогда как в аналогичных случаях с участием других государств таких радикальных мер не последовало.

Теоретически Россия может подать иск к МОК, который не допускает наших спортсменов до соревнований, но не критикует США и Израиль, атаковавших Иран. Здесь, насколько мне известно, Международный олимпийский комитет аргументирует тем, что на сегодняшний день приостановлено членство Олимпийского комитета России в МОК. В этом отличие от других аналогичных ситуаций. Однако еще в декабре 2024 года ОКР привел все в соответствие с Олимпийской хартией, но до сих пор, к сожалению, статус Олимпийского комитета РФ в МОК не восстановлен. В целом ситуация свидетельствует о двойных стандартах в аналогичных случаях, — пояснил Алексеев.

Юрист отметил, что первым шагом для защиты своих прав должно стать обращение в саму организацию за разъяснением позиции. По его словам, только после получения ответа можно будет оценивать перспективы судебного разбирательства.

Первое, что сейчас нужно, это обратиться в МОК за разъяснением данной, очевидно, неадекватной ситуации по отношению к спортсменам из РФ. И после ответа Международного олимпийского комитета надо принимать решение, есть ли основания для обжалования данных обстоятельств в судебном порядке, — подытожил Алексеев.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что международные спортивные федерации, включая МОК и ФИФА, никак не отреагируют на удары США и Израиля по Ирану и не будут применять санкции к этим странам. По ее словам, спорт не должен становиться заложником политических конфликтов.