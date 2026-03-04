Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:01

Эксперт предположил, на что пойдет ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке

Экономист Митрахович: в ЕС могут пересмотреть сроки отказа от газа из РФ

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В ЕС могут пересмотреть свою политику отказа от российского газа в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, заявил научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, которые передает ИС «Вести», на данный момент таких планов нет.

Я не исключаю, что в Европе могут поднять голову сторонники нормализации отношений с Россией в газовой сфере или, по крайней мере, переносов сроков отказа от российского газа, — заявил он.

Ранее стало известно, что государственная компания Катара QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих предприятиях вследствие нападений дронов. Атаки были совершены на промышленные объекты в районах Рас-Лаффан и Месаид.

Позже экономист Сергей Кауфман сообщил, что прекращение поставок СПГ из Катара негативно отразится на странах Азии и Дальнего Востока. Основные пострадавшие государства включают Китай, Южную Корею, Индию, Японию и Пакистан, поскольку именно они являются основными потребителями катарского газа, используя более 80% его объемов.

Евросоюз
санкции
Россия
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год
Путин потребовал вывести борьбу с незаконной миграцией на новый уровень
Захарова двумя словами описала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи
Путин потребовал жестко бороться с любыми проявлениями русофобии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.