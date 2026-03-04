Эксперт предположил, на что пойдет ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке Экономист Митрахович: в ЕС могут пересмотреть сроки отказа от газа из РФ

В ЕС могут пересмотреть свою политику отказа от российского газа в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, заявил научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, которые передает ИС «Вести», на данный момент таких планов нет.

Я не исключаю, что в Европе могут поднять голову сторонники нормализации отношений с Россией в газовой сфере или, по крайней мере, переносов сроков отказа от российского газа, — заявил он.

Ранее стало известно, что государственная компания Катара QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих предприятиях вследствие нападений дронов. Атаки были совершены на промышленные объекты в районах Рас-Лаффан и Месаид.

Позже экономист Сергей Кауфман сообщил, что прекращение поставок СПГ из Катара негативно отразится на странах Азии и Дальнего Востока. Основные пострадавшие государства включают Китай, Южную Корею, Индию, Японию и Пакистан, поскольку именно они являются основными потребителями катарского газа, используя более 80% его объемов.