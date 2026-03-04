Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:33

«Шансы равны»: ветеран «Спартака» оценил предстоящий матч с «Динамо»

Гладилин заявил о равных шансах «Динамо» и «Спартака» в матче Кубка России

Футбольный матч «Спартак» — «Динамо» Футбольный матч «Спартак» — «Динамо» Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Московские «Динамо» и «Спартак» имеют равные шансы победить в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин. По его словам, обе команды рассчитывают завоевать этот трофей, поэтому стоит ожидать напряженной встречи.

Обе команды ставят задачу удачно выступить на Кубке России, так что игра будет напряженной. Шансы равны. Пока в обеих командах все по-старому, но главное, что дают результат. В матче «Динамо» — «Спартак» победит тот, кто лучше сыграет в обороне и использует моменты в атаке, — поделился Гладилин.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 5 марта на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнется в 20:45 мск. Встречу будет судить арбитр Иван Абросимов. Обе команды удачно возобновили сезон РПЛ: «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0, а «Спартак» одолел в гостях «Сочи» — 3:2.

Ранее экс-футболист сборной РФ, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что после матча «Динамо» — «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России можно будет говорить о реальных возможностях команд в оставшейся части сезона. По его словам, соперники равны по уровню.

