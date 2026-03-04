Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:50

Экс-футболист «Динамо» назвал единственное условие победы над «Спартаком»

Булыкин: мотивация поможет «Динамо» обыграть «Спартак» в Кубке России

Игорь Дмитриев («Спартак») и Иван Сергеев («Динамо») в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве Игорь Дмитриев («Спартак») и Иван Сергеев («Динамо») в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Московское «Динамо» может обыграть «Спартак» в полуфинале пути РПЛ Кубка России, если выйдет с такой же самоотдачей, как на матч против самарских «Крыльев Советов», заявил NEWS.ru экс-футболист бело-голубых и сборной России Дмитрий Булыкин. Он напомнил, что руководство бело-голубых поставило перед командой цель выиграть этот трофей.

Первый матч «Динамо» против «Крыльев Советов» воодушевил болельщиков. Они показали хорошую игру, порадовали зрителей, могли забить больше. «Спартак» — серьезный соперник. «Динамо» поставило цель взять Кубок. Я считаю, что у команд равные шансы. Если «Динамо» выйдет таким же мотивированным, как в прошлой игре, могут обыграть «Спартак», — подчеркнул Булыкин.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 5 марта на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнется в 20:45 мск.

Ранее экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин заявил, что «Динамо» и «Спартак» имеют равные шансы победить в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России. По его словам, обе команды рассчитывают завоевать этот трофей, поэтому стоит ожидать напряженной встречи.

