Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:35

У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков

На месте затопления корабля ВМС Ирана у берегов Шри-Ланки нашли около 80 тел

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 80 тел обнаружили на месте затопления иранского корабля, сообщил изданию Ada Derana глава МИД Шри-Ланки Арун Хемачандра. По его словам, судно направлялось в Иран из порта в Индии.

Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки американской военной подводной лодки, — сказал Хемачандра.

По данным издания Daily Mirror, инцидент произошел примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. В результате крушения по меньшей мере 101 моряк числится пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.

Ранее стало известно, что подводная лодка атаковала иранский фрегат Iris у берегов Шри-Ланки. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта. Как рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат, 32 моряка удалось спасти, они получили тяжелые ранения.

До этого советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с восьмилетней ирано-иракской войной. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.

Иран
Шри-Ланка
моряки
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Проиранская группировка атаковала американскую Виктория в Багдаде
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.