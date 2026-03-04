У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков На месте затопления корабля ВМС Ирана у берегов Шри-Ланки нашли около 80 тел

Около 80 тел обнаружили на месте затопления иранского корабля, сообщил изданию Ada Derana глава МИД Шри-Ланки Арун Хемачандра. По его словам, судно направлялось в Иран из порта в Индии.

Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки американской военной подводной лодки, — сказал Хемачандра.

По данным издания Daily Mirror, инцидент произошел примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. В результате крушения по меньшей мере 101 моряк числится пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.

Ранее стало известно, что подводная лодка атаковала иранский фрегат Iris у берегов Шри-Ланки. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта. Как рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат, 32 моряка удалось спасти, они получили тяжелые ранения.

До этого советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с восьмилетней ирано-иракской войной. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.