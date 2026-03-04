Зимняя Олимпиада — 2026
Иран подсчитал американских военных, убитых в ходе конфликта

Совбез Ирана: США потеряли более 500 военнослужащих в ходе конфликта

ВС Ирана
Более 500 американских военнослужащих были убиты со дня нападения Соединенных Штатов на Иран, написал в социальной сети X секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он задался вопросом, кто все-таки превыше всего — США или Израиль, отсылая к лозунгу Белого дома.

Сейчас же давайте подсчитаем: с более чем 500 убитыми американскими военными [в ходе конфликта с Ираном], кто же превыше всего — США или Израиль? — говорится в сообщении.

Ранее Иран опроверг сообщения The New York Times о готовности обсудить прекращение огня и обмен взаимными ударами. Высокопоставленный чиновник назвал эту информацию фейком, направленным на «ведение психологической войны».

При этом, как считает полковник запаса центрального аппарата Минобороны Росии Владимир Трухан, США и Израиль не смогли достичь своих целей в ходе операции против Ирана. Он отметил, что смерть аятоллы Али Хаменеи не привела к дезорганизации властей. Удары по инфраструктуре также не принудили Тегеран к началу переговоров.

