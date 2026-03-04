Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 19:11

Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов

Фото: Алексей Переславцев/Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Артистка написала, что сумела вместе с детьми вернутся в Москву благодаря представителю компании и российским летчикам.

Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники! Все в порядке! Конечно, это были непростые три дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи, спасибо «Аэрофлоту» (Артему, представителю «Аэрофлота») и нашим летчикам и экипажу! Спасибо всем друзьям, кто беспокоился — звонил и писал! Фух! Мы дома! — написала Пересильд в своих соцсетях.

«Аэрофлот» продолжает выполнять вывозные рейсы из ОАЭ согласно полученным слотам от аэропортов Дубая и Абу-Даби. По сообщению пресс-службы компании в MAX, 5 марта ожидается три прямых рейса на самолетах Boeing 777. В 13:10 (по местному времени) запланирован вылет из Дубая, а в 15:40 и 17:10 (по местному времени) — из Абу-Даби.

С 3 марта авиакомпания совершила пять рейсов, благодаря которым вывезли 1,5 тыс. пассажиров. Получить информацию о времени вылета можно по контактам, указанным в бронировании.

Ранее компания «Аэрофлот» запросила разрешение на выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян. Заместитель гендиректора по производству ПАО «Аэрофлот» Андрей Семенов уточнил, что вместимость этих трех рейсов составит порядка 1600 человек.

До этого «Аэрофлот» опроверг недостоверную информацию, распространяемую рядом Telegram-каналов, о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из ОАЭ не направлены подтверждающие письма. Авиакомпания обратила внимание, что при отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется письмо-уведомление об отмене рейса на русском и английском языках.

Аэрофлот
Россия
Дубай
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень опасная игра»: Путин о планах Украины на «Голубой поток»
«Киев кусает руку Европы»: Путин об атаке Украины на «Арктик Метагаз»
Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе
Путин фразой «где больше платят» подколол США по газовому вопросу
В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины
Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана
Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров
Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока
Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями
Путин с сожалением отметил одну тенденцию в торговле с Венгрией
США на год продлили санкции против Ирана
Машина взорвалась в Краснодаре
В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе
5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше
Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа
Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео
Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия
Европейская страна может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
В деле экс-депутата Госдумы Бальбека появилась новая деталь
Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.