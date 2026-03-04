Актриса Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Артистка написала, что сумела вместе с детьми вернутся в Москву благодаря представителю компании и российским летчикам.

Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники! Все в порядке! Конечно, это были непростые три дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи, спасибо «Аэрофлоту» (Артему, представителю «Аэрофлота») и нашим летчикам и экипажу! Спасибо всем друзьям, кто беспокоился — звонил и писал! Фух! Мы дома! — написала Пересильд в своих соцсетях.

«Аэрофлот» продолжает выполнять вывозные рейсы из ОАЭ согласно полученным слотам от аэропортов Дубая и Абу-Даби. По сообщению пресс-службы компании в MAX, 5 марта ожидается три прямых рейса на самолетах Boeing 777. В 13:10 (по местному времени) запланирован вылет из Дубая, а в 15:40 и 17:10 (по местному времени) — из Абу-Даби.

С 3 марта авиакомпания совершила пять рейсов, благодаря которым вывезли 1,5 тыс. пассажиров. Получить информацию о времени вылета можно по контактам, указанным в бронировании.

Ранее компания «Аэрофлот» запросила разрешение на выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян. Заместитель гендиректора по производству ПАО «Аэрофлот» Андрей Семенов уточнил, что вместимость этих трех рейсов составит порядка 1600 человек.

До этого «Аэрофлот» опроверг недостоверную информацию, распространяемую рядом Telegram-каналов, о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из ОАЭ не направлены подтверждающие письма. Авиакомпания обратила внимание, что при отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется письмо-уведомление об отмене рейса на русском и английском языках.