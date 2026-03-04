Зимняя Олимпиада — 2026
США на год продлили санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году, соответствующее уведомление поступило в Федеральный реестр — сборник официальных документов американского правительства. Рестрикции, в частности, запрещают американским компаниям работать в нефтегазовом секторе Ирана. Ранее они вводились под предлогом противодействия терроризму, который Вашингтон приписывал Тегерану.

В уведомлении указывается, что действия и политика иранских властей, включая разработку ракетных и обычных вооружений, агрессивную региональную кампанию, поддержку террористических группировок и враждебную деятельность Корпуса стражей исламской революции (КСИР), продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В связи с этим объявленное «чрезвычайное положение» в отношении Ирана должно сохранять силу после 15 марта 2026 года.

Ранее Трамп не исключил возможность наземной операции на территории Ирана. Он подчеркнул, что не боится такого сценария. Однако, по словам американского лидера, войска на земле могут не понадобиться.

