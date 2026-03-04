Экзамен для нового тренера «Спартака»: кто победит в дерби с «Динамо»

5 марта на стадионе «ВТБ Арена» состоится первое в 2026 году московское дерби: в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России сыграют «Динамо» и «Спартак». Как команды провели последние игры чемпионата страны, кто является фаворитом, история личных встреч — в материале NEWS.ru.

Как «Динамо» и «Спартак» возобновили сезон РПЛ

Сезон РПЛ возобновился 27 февраля. В воскресенье «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0. Зимой тренерский штаб бело-голубых пополнили экс-футболисты сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Теперь они оба являются помощниками Ролана Гусева. Команду покинул полузащитник Денис Макаров, а пришел защитник Рикардо из бразильского «Ботафого».

В межсезонье «Спартак» возглавил новый тренер — испанец Хуан Карлос Карседо. Зимой клуб приобрел только одного футболиста: защитник Владислав Саусь перешел из «Балтики». В первый день марта красно-белые должны были играть в гостях с аутсайдером лиги — «Сочи». Однако матч перенесли из-за угрозы атаки БПЛА. Встреча состоялась 2 марта: подопечные Карседо победили 3:2. «Динамо» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» с 32 баллами расположился на шестой строчке.

Что ждать от матча «Динамо» — «Спартак»

Экс-футболист сборной России, красно-белых и испанской «Сельты» Александр Мостовой назвал «Динамо» и «Спартак» равными соперниками. Он отметил, что московские команды уверенно победили в матчах чемпионата страны.

«Обе команды подходят в хорошем настроении перед матчем Кубка России. Соперники сопоставимы по уровню. Будет интересный матч. После этой игры будем говорить о реальных возможностях „Динамо“ и „Спартака“ в оставшейся части сезона», — считает Мостовой.

«Динамо» и «Спартак» имеют равные шансы победить в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России, заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин. По его словам, обе команды рассчитывают завоевать этот трофей, поэтому стоит ожидать напряженной встречи.

«Шансы равны. Пока в обеих командах все по-старому, но главное, что дают результат. В матче „Динамо“ — „Спартак“ победит тот, кто лучше сыграет в обороне и использует моменты в атаке», — поделился Гладилин.

«Динамо» может обыграть «Спартак» в полуфинале пути РПЛ Кубка России, если выйдет с такой же самоотдачей, как на матч против самарских «Крыльев Советов», заявил NEWS.ru экс-футболист бело-голубых и сборной России Дмитрий Булыкин. Он напомнил, что руководство бело-голубых поставило перед командой цель выиграть этот трофей.

«Первый матч „Динамо“ против „Крыльев Советов“ воодушевил болельщиков. Они показали хорошую игру, порадовали зрителей, могли забить больше. „Спартак“ — серьезный соперник. „Динамо“ поставило цель взять Кубок. Я считаю, что у команд равные шансы. Если „Динамо“ выйдет таким же мотивированным, как в прошлой игре, могут обыграть „Спартак“», — подчеркнул Булыкин.

Как в прошлом «Спартак» и «Динамо» играли друг с другом

В истории старейшего дерби Москвы, которое берет отсчет с 1923 года, был сыгран 241 матч. «Динамо» победило 68 раз, «Спартак» — 91, еще 82 поединка завершились вничью.

В 2025 году коллективы встречались четыре раза. 29 апреля в полуфинале Пути регионов розыгрыша Кубка России спартаковцы выиграли со счетом 2:1. Через две недели в концовке предыдущего сезона РПЛ «Динамо» взяло реванш — 2:0. В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 2:2. Тот матч запомнился удалением экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича за эмоциональные споры с судьей. В декабре 2025-го красно-белые и бело-голубые поделили очки — 1:1.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 5 марта на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнется в 20:45 мск. Встречу будет судить арбитр Иван Абросимов.

