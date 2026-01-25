Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве

Хет-трик Глушакова, дубль Каряки: как прошел матч легенд памяти Симоняна Легенды «Спартака» обыграли сборную СССР в матче памяти Симоняна в Москве

Матч памяти известного футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна состоялся в манеже академии московского «Спартака» 25 января. Событие было организовано красно-белыми совместно с Российским футбольным союзом (РФС). Соревнование приурочили к выходу фильма о жизни Симоняна «Золотой дубль», который появится на больших экранах на следующей неделе.

В мероприятии приняли участие режиссер картины Мгер Мкртчян, генеральный продюсер Валерий Саарян и актер Егор Бероев. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу легенд «Спартака». В составе победителей хет-триком отметился Денис Глушаков, также по голу забили Никита Баженов и Валерий Шмаров. У легенд СССР по два гола забили Сергей Кирьяков и Андрей Каряка.

В матче также приняли участие главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев, экс-капитан красно-белых Егор Титов, экс-игрок национальной команды Александр Мостовой, многократные чемпионы России в составе «Спартака» Андрей Тихонов и Александр Филимонов, а также председатель комитета ветеранов футбола РФС и близкий друг Симоняна Александр Мирзоян.

Легендарный советский футболист скончался 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни, его похоронили на Ваганьковском кладбище. За несколько недель до этого, 12 октября, Симонян отметил свое 99-летие, и двумя днями позже президент России Владимир Путин присвоил ему звание Герой Труда за огромный вклад в развитие отечественного футбола.

Самые яркие кадры с матча легенд «Спартака» — в галерее NEWS.ru.