Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 16:10

Хет-трик Глушакова, дубль Каряки: как прошел матч легенд памяти Симоняна

Легенды «Спартака» обыграли сборную СССР в матче памяти Симоняна в Москве

Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Матч памяти известного футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна состоялся в манеже академии московского «Спартака» 25 января. Событие было организовано красно-белыми совместно с Российским футбольным союзом (РФС). Соревнование приурочили к выходу фильма о жизни Симоняна «Золотой дубль», который появится на больших экранах на следующей неделе.

В мероприятии приняли участие режиссер картины Мгер Мкртчян, генеральный продюсер Валерий Саарян и актер Егор Бероев. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу легенд «Спартака». В составе победителей хет-триком отметился Денис Глушаков, также по голу забили Никита Баженов и Валерий Шмаров. У легенд СССР по два гола забили Сергей Кирьяков и Андрей Каряка.

В матче также приняли участие главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев, экс-капитан красно-белых Егор Титов, экс-игрок национальной команды Александр Мостовой, многократные чемпионы России в составе «Спартака» Андрей Тихонов и Александр Филимонов, а также председатель комитета ветеранов футбола РФС и близкий друг Симоняна Александр Мирзоян.

Легендарный советский футболист скончался 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни, его похоронили на Ваганьковском кладбище. За несколько недель до этого, 12 октября, Симонян отметил свое 99-летие, и двумя днями позже президент России Владимир Путин присвоил ему звание Герой Труда за огромный вклад в развитие отечественного футбола.

Самые яркие кадры с матча легенд «Спартака» — в галерее NEWS.ru.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев (слева), ветеран «Спартака» Олег Романцев во время матча легенд памяти Никиты Симоняна по футболу в Москве
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев (слева), ветеран «Спартака» Олег Романцев во время матча легенд памяти Никиты Симоняна по футболу в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Игроки перед началом матча легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Матч легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Матч легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Бушманов (Спартак), Альберт Саркисян (сборная СССР), Андрей Коновалов (Спартак) в матче легенд памяти Никиты Симоняна по футболу в Москве
Евгений Бушманов (Спартак), Альберт Саркисян (сборная СССР), Андрей Коновалов (Спартак) в матче легенд памяти Никиты Симоняна по футболу в Москве
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Матч легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Матч легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и «Спартак» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ветеран «Спартака» Олег Романцев
Ветеран «Спартака» Олег Романцев
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев
Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Валерий Карпин
Валерий Карпин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Никита Симонян
матчи
смерти
РФС
ФК Спартак
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как «Искандер» не дал дронам ВСУ ударить по России
Стало известно, какие болезни лишат прав в 2026 году
В Россию может попасть смертельный вирус Нипах, от которого нет лекарств
Хет-трик Глушакова, дубль Каряки: как прошел матч легенд памяти Симоняна
Москва жестко высказалась о судьбе Мадуро и действиях США
Расчлененное тело 70-летнего пенсионера нашли в яме уличного туалета
Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях
Названо возможное требование к размещению войск из нейтральных стран в ДНР
А я пойму все по глазам: вычисляем лжеца по взгляду, мимике и жестам
Участника ювелирного ограбления на 7,5 млрд рублей случайно депортировали
Умер работавший с Высоцким гитарист
«Надо ждать, когда уйдет»: Песков оценил перспективы переговоров с Каллас
«Вряд ли ответите на вопрос»: Песков об интересе генсека НАТО к Гренландии
«Легенда»: Уиткофф оценил переводчика Путина
Песков сделал дерзкое заявление о беспомощности руководителей ЕС
В Кремле высказали отношение к «Золотому куполу» США
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»
Общество

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.