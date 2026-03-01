Зимняя Олимпиада — 2026
Домашний матч «Сочи» против «Спартака» перенесли во второй раз из-за БПЛА

Матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли на 2 марта

Игроки футбольной команды Спартак Игроки футбольной команды Спартак Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком», который должен был начаться 1 марта в 16:30 мск на стадионе «Фишт» в Сириусе, перенесли на 2 марта из-за угрозы атаки БПЛА, сообщила пресс-служба ФК «Сочи». Игру откладывают уже во второй раз.

В связи с сохраняющимся на территории федеральной территории Сириус и города Сочи режимом атаки БПЛА матч «Сочи» — «Спартак» перенесен на завтра. Билеты, приобретенные на сегодняшний день, остаются действительными, — сообщили в пресс-службе.

О времени начала игры будет объявлено дополнительно на официальных каналах клуба. В пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) уточнили, что решение о переносе было принято главным арбитром.

Сперва начало матча отложили на один час — он должен был состояться в 17:30 мск. В Сочи объявили воздушную тревогу, системы ПВО перевели в режим активного отражения угроз. Зрителей, уже прибывших на стадион «Фишт», в экстренном порядке попросили покинуть трибуны.

Ранее время матча 19-го тура Российской премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» поменяли из-за погодных условий. Игра в Каспийске должна была стартовать в 19:30 мск, однако начало встречи перенесли на 20:00.

