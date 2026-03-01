Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 19:07

Посольство США в Иерусалиме огорчило американцев безнадежным заявлением

В посольстве США заявили о невозможности эвакуировать своих граждан из Израиля

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Посольство США в Иерусалиме не располагает возможностями для эвакуации американских граждан из Израиля или оказания им прямой помощи в выезде из страны, следует из официального заявления. Все сотрудники госучреждений и их семьи должны оставаться в домах или близлежащих районах до получения новых указаний.

Вывоз других американских граждан также невозможен. Кроме того, посольство не будет работать в понедельник 2 марта.

Тем временем МИД России рекомендовал россиянам, которые оказались на Ближнем Востоке во время обострения регионального конфликта, отказаться от поездок в Иран и Израиль. Ведомство призывает соблюдать повышенные меры предосторожности.

Ранее посольство России поблагодарило власти Азербайджана за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана. Россияне выезжают через пункт пропуска в Астаре.

До этого в Ассоциации туроператоров России рассказали, что около 6–8 тыс. россиян оказались заблокированы в третьих странах из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. В воскресенье, 1 марта, в регионе было отменено более 700 рейсов.

