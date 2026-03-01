Жертвами атаки в Бахрейне могли стать больше 500 американских солдат КСИР заявил о 560 погибших и раненых военных США после удара в Бахрейне

Иранские ВС нанесли удар двумя ракетами по дислокации военных США в Бахрейне, где погибло и ранено суммарно около 560 солдат США, передает IRIB.

Место дислокации американских войск в Бахрейне подверглось атаке двумя баллистическими ракетами, как и другие американские базы в регионе. В результате чего на данный момент погибли и получили ранения 560 американских солдат, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВС Ирана нанесли удары по трем танкерам, принадлежащим США и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе. По предварительной информации, после попадания снарядов на борту начался пожар.

До этого