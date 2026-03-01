Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 20:08

Жертвами атаки в Бахрейне могли стать больше 500 американских солдат

КСИР заявил о 560 погибших и раненых военных США после удара в Бахрейне

Подписывайтесь на нас в MAX

Иранские ВС нанесли удар двумя ракетами по дислокации военных США в Бахрейне, где погибло и ранено суммарно около 560 солдат США, передает IRIB.

Место дислокации американских войск в Бахрейне подверглось атаке двумя баллистическими ракетами, как и другие американские базы в регионе. В результате чего на данный момент погибли и получили ранения 560 американских солдат, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВС Ирана нанесли удары по трем танкерам, принадлежащим США и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе. По предварительной информации, после попадания снарядов на борту начался пожар.

До этого

США
Ближний Восток
Иран
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран разбомбил американскую базу в Кувейте
«Нас ждут потери»: в США предупредили о последствиях атаки на Иран
Эксперт рассказал, какие страны больше всего зависят от иранской нефти
На севере Ирака прогремели новые взрывы
Отели в ОАЭ начали выселять российских туристов после ударов Ирана
Жертвами атаки в Бахрейне могли стать больше 500 американских солдат
Умер автор хита «Дарите женщинам цветы»
Иранский беспилотник атаковал нефтяную вышку в ОАЭ
Уникального робота-буддиста разработали в Японии
Сильные ветра и тепло до +15? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Третья мировая, атака на Дубай, перенос пенсий: что дальше
Стало известно, сколько танкеров Британии и США стали мишенями Ирана
Пентагон разоблачил иранский «успех» по «Линкольну»
Иран послал недвусмысленный сигнал через Оман о готовности к миру
«Это бойня»: МИД Ирана назвал военным преступлением удар Израиля по школе
Опубликованы снимки со спутника после пожара в порту Джебель-Али в Дубае
Пушилин сообщил о продвижении сразу в нескольких населенных пунктах
Раскрыто крупное хищение выделенных на обеспечение Донбасса водой средств
Российские хакеры «поймали» европейцев на отправке наемников в ВСУ
Канада попросила Азербайджан помочь ей в эвакуации граждан из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.