01 марта 2026 в 21:31

«Мученическая смерть»: КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана

КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана и назвал его смерть мученической

Азиз Насирзаде Азиз Насирзаде Фото: Iranian Defence Ministry/Global Look Press
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель министра обороны страны Азиза Насирзаде и назвал его смерть мученической, передает IRIB. Представители иранской армии отметили, что его смерть поспособствует укреплению оборонных программ и углубит стратегическую волю страны.

Несомненно, мученическая смерть этого выдающегося деятеля обороны, хотя и является тяжелой утратой для большой семьи вооруженных сил и благородного народа Ирана, но его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Высшее военное руководство Ирана погибло при атаке на Совет обороны. В списке жертв оказались начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, Насирзаде и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Также стало известно о смерти советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

КСИР
Иран
министры
США
