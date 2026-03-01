«Мученическая смерть»: КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель министра обороны страны Азиза Насирзаде и назвал его смерть мученической, передает IRIB. Представители иранской армии отметили, что его смерть поспособствует укреплению оборонных программ и углубит стратегическую волю страны.

Несомненно, мученическая смерть этого выдающегося деятеля обороны, хотя и является тяжелой утратой для большой семьи вооруженных сил и благородного народа Ирана, но его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Высшее военное руководство Ирана погибло при атаке на Совет обороны. В списке жертв оказались начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, Насирзаде и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Также стало известно о смерти советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.