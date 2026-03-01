Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 21:27

Дроны ВСУ под Брянском атаковали машину для перевозки животных

Богомаз: БПЛА атаковали машину для перевозки животных и жилые дома под Брянском

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили очередную массированную атаку на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В частности, в Климовском районе на территории агропромышленного комплекса «Мираторг» в селе Бровничи атакой дрона-камикадзе выведен из строя специализированный грузовой автомобиль для перевозки животных. Пострадавших зафиксировано не было.

Наибольшее количество инцидентов произошло в Суземском районе. В поселке Суземка повреждения получили многоквартирный жилой дом и четыре легковых автомобиля. Также в этом районе пострадали жилые дома в селах Горожанка и Хинель.

Кроме того, объекты повреждены в Стародубском муниципальном округе (жилой дом в селе Понуровка), в Злынковском районе (жилой дом в деревне Кожановка), а также в селе Новый Ропск. В селе Елионка атаке подвергся частный дом и легковой автомобиль. В настоящий момент на местах происшествий работают оперативные и экстренные службы. Ведется подсчет нанесенного ущерба.

Ранее российские военные нанесли удары по украинской инфраструктуре, работавшей в интересах военно-промышленного комплекса. Для атаки использовались авиация, артиллерия, дроны и ракеты, отметили в Минобороны РФ.

