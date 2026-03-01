Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 22:29

Трамп позвонил ближайшим союзникам по иранскому вопросу

Трамп провел срочные телефонные переговоры с лидерами Бахрейна, Израиля и ОАЭ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский президент Дональд Трамп активизировал дипломатию на фоне эскалации на Ближнем Востоке, проведя телефонные разговоры с руководством Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Консультации состоялись на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

Сегодня президент Трамп провел переговоры с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ, — написала Ливитт на своей странице в социальной сети X.

Детали бесед не раскрываются, однако очевидно, что ключевой темой стала эскалация конфликта с Ираном, начавшаяся 28 февраля. Израиль совместно с США нанесли массированные удары по иранским городам, включая Тегеран, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и сотни мирных граждан.

Ранее президент США проинформировал, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Трамп отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении. По его словам, начинать общение следовало гораздо раньше, до того, как Белый дом принял решение о начале боевых действий.

До этого политик обратил внимание, что операция против Ирана проводится с опережением намеченного плана. Он отметил, что ситуация развивается «крайне позитивно».

переговоры
Дональд Трамп
Иран
союзники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками
Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране
Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ на регионами России
Иран лишился семерых генералов во время атаки США и Израиля
Франция изменила миссию «Шарля де Голля» из-за эскалации на Ближнем Востоке
Несколько районов Севастополя и Крыма остались без света
КСИР объявил о начале нового этапа спецоперации против США и Израиля
В Израиле объявили о новых экстренных мерах на фоне кризиса в Иране
Россияне покидают Иран под крылом азербайджанской стороны
Морских перевозчиков предупредили об опасности Ормузского пролива
Российский теннисист Рублев «застрял» в Дубае
Трамп позвонил ближайшим союзникам по иранскому вопросу
Жертвами антиамериканских протестов в Пакистане стали десятки человек
Выросло число погибших и пострадавших при атаке на иранскую школу
В Херсонской области при атаке ВСУ погибла молодая учительница
В Иране оценили последствия ударов США и Израиля
США и Израиль ударили по зданию полиции около Тегерана
«Друзья и братья»: Эрдоган обратился к иранцам после смерти Хаменеи
В Сети появились жесткие кадры из «растерзанной» больницы в Тегеране
Мужчина стал жертвой атаки дрона ВСУ в ДНР
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.