Трамп позвонил ближайшим союзникам по иранскому вопросу Трамп провел срочные телефонные переговоры с лидерами Бахрейна, Израиля и ОАЭ

Американский президент Дональд Трамп активизировал дипломатию на фоне эскалации на Ближнем Востоке, проведя телефонные разговоры с руководством Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Консультации состоялись на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

Сегодня президент Трамп провел переговоры с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ, — написала Ливитт на своей странице в социальной сети X.

Детали бесед не раскрываются, однако очевидно, что ключевой темой стала эскалация конфликта с Ираном, начавшаяся 28 февраля. Израиль совместно с США нанесли массированные удары по иранским городам, включая Тегеран, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и сотни мирных граждан.

Ранее президент США проинформировал, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Трамп отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении. По его словам, начинать общение следовало гораздо раньше, до того, как Белый дом принял решение о начале боевых действий.

До этого политик обратил внимание, что операция против Ирана проводится с опережением намеченного плана. Он отметил, что ситуация развивается «крайне позитивно».