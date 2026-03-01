Трамп заявил, что новое руководство Ирана готово к переговорам

Новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic. Американский лидер отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.

Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго, — заявил президент.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты в одно мгновение ликвидировали 48 лиц, занимающих руководящие должности в стране. По его словам, не все могут осознать, с каким успехом прошла операция Вашингтона.

До этого президент США сообщил, что военные действия Вашингтона против Ирана проводятся с опережением намеченного плана. Он отметил, что ситуация развивается крайне позитивно.

До этого хозяин Белого дома заявил, что американские военные продолжат бомбардировки Ирана на протяжении всей недели или до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели. По его словам, главная задача этих действий — установление мира на Ближнем Востоке и во всем мире.