«Одномоментно»: Трамп похвастался ликвидацией десятков иранских лидеров

Соединенные Штаты в одно мгновение ликвидировали 48 лиц, занимающих руководящие должности в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит Fox News, не все могут осознать, с каким успехом прошла операция Вашингтона.

Никто не может поверить в тот успех, который у нас есть, 48 лидеров исчезли одномоментно. Все развивается очень быстро, — сказал Трамп.

Ранее президент США сообщил, что военные действия США против Ирана проводятся с опережением намеченного плана. Он отметил, что ситуация развивается крайне позитивно.

До этого Трамп заявил, что американские военные продолжат бомбардировки Ирана на протяжении всей недели или до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели. По его словам, главная задача этих действий — установление мира на Ближнем Востоке и во всем мире.

Также президент США в соцсетях объявил о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, подчеркнув, что американская разведка и системы наблюдения выявили его местонахождение, что привело к ликвидации. Трамп заявил, что это исторический шанс для иранского народа вернуть страну.