01 марта 2026 в 20:42

«Слушай, Дональд»: полковник Баранец представил три сценария войны в Иране

Полковник Баранец представил три возможных сценария развития конфликта в Иране

Фото: Idrees Abbas/Global Look Press
Конфликт вокруг Ирана может развернуться по трем сценариям, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Царьградом». По его оценке, ситуация может развиваться от стремительной сдачи Тегерана до тотального разрушения государства.

Первым сценарием Баранец назвал «войну на два дня». Он указал, что Иран, сталкиваясь с военной угрозой со стороны Израиля или США, сначала грозно заявляет о своей несгибаемости, а через пару дней начинает сдаваться. Полковник ожидает аналогичного развития событий и сейчас. По его прогнозу, уже через два дня новое руководство Ирана может выйти на связь с президентом США Дональдом Трампом с предложением о перемирии в обмен на отказ от обогащения урана.

Слушай, Дональд, давай мириться. К черту этот обогащенный уран, мы прекратим его обогащение, только не бей нас, пожалуйста. Это первый, «короткий» вариант, — описал один из сценариев полковник.

Как отметил Баранец, второй вариант подразумевает длительное сопротивление. Он отметил, что пока у Ирана остаются ракеты, то он может пытаться сопротивляться, но цена такой борьбы — огромные разрушения. В этой ситуации, считает Баранец, в стране неизбежно возникнет оппозиция, которая выведет на улицы миллионы людей с требованием прекратить войну. Внутреннее давление станет решающим фактором, считает обозреватель.

Третьим, самым страшными сценарием, Баранец назвал войну до конца, после которой от Ирана ничего не останется. В финале на развалины придет новая власть, курируемая США, уверен полковник. По его мнению, этот выбор приведет к полному уничтожению Ирана как состоявшегося государства.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».

