Россия может освободить Одессу и Николаев, пока действующий украинский президент Владимир Зеленский тянет время и отказывается принимать мирный план американского лидера Дональда Трампа, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что тактика Зеленского по затягиванию конфликта обернется большими территориальными потерями для Украины.

Вы обратили внимание, что несмотря на наше успешное наступление на огромном фронте — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — почему-то не мелькают города Одесса и Николаев? А это ведь стратегически важные объекты. Почему мы сейчас молчим? Я думаю, что специально российское руководство умалчивает об этих городах. Чем дольше Зеленский будет тянуть резину, чем больше будет упираться, тем больше мы подберемся к этим городам. И, возможно, возьмем их под контроль. Чем дольше тянет Зеленский резину, тем больше территорий мы успеем взять под контроль до того момента, когда он поймет безвыходность положения и согласится на предложение Трампа, ― объяснил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия может полностью освободить территорию ДНР до конца зимы 2026 года. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины практически не осталось резервов, чтобы сопротивляться армии РФ.