Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:49

Пентагон раскрыл, кто нанес первый удар по Ирану

Генерал ВС США Кейн: первый удар по Ирану нанес Израиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Израиль нанес первый удар по Ирану в ходе совместной с Соединенными Штатами операции на Ближнем Востоке, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн на пресс-конференции в Пентагоне. Он уточнил, что Тель-Авив опирался на данные американской разведки. На первой стадии операции были задействованы более 100 самолетов, передает Reuters.

Это была атака, осуществленная при свете дня, основанная на инициирующем событии, осуществленном Армией обороны Израиля при поддержке разведывательного сообщества США, — сказал он.

Ранее генерал Кейн заявил, что командование американской армии перебрасывает дополнительное подкрепление на Ближний Восток. По словам военачальника, в развертывание вошли тысячи военнослужащих всех родов войск, сотни современных истребителей четвертого и пятого поколений, десятки самолетов-заправщиков.

Также шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что совместная с Израилем операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», оказалась самой сложной и точной за всю историю. Глава ведомства подчеркнул, что она носит характер воздушных боевых действий.

Иран
Израиль
США
атаки
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США опробовали на Иране «убийцу» российских С-400
В Госдуме рассказали о планах ликвидировать спецсчета на капремонт
Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.