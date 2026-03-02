Пентагон раскрыл, кто нанес первый удар по Ирану

Израиль нанес первый удар по Ирану в ходе совместной с Соединенными Штатами операции на Ближнем Востоке, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн на пресс-конференции в Пентагоне. Он уточнил, что Тель-Авив опирался на данные американской разведки. На первой стадии операции были задействованы более 100 самолетов, передает Reuters.

Это была атака, осуществленная при свете дня, основанная на инициирующем событии, осуществленном Армией обороны Израиля при поддержке разведывательного сообщества США, — сказал он.

Ранее генерал Кейн заявил, что командование американской армии перебрасывает дополнительное подкрепление на Ближний Восток. По словам военачальника, в развертывание вошли тысячи военнослужащих всех родов войск, сотни современных истребителей четвертого и пятого поколений, десятки самолетов-заправщиков.

Также шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что совместная с Израилем операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», оказалась самой сложной и точной за всю историю. Глава ведомства подчеркнул, что она носит характер воздушных боевых действий.