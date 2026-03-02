Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию

Сразу восемь государств присоединятся к новой «продвинутой ядерной доктрине», разработанной Францией, заявил президент европейской страны Эммануэль Макрон в ходе своей программной речи о ядерном сдерживании. По его словам, в их число вошли Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания, передает РИА Новости.

С этого момента ряд стран согласились на диалог. И кроме наших партнеров и друзей в лице Великобритании и Германии, о которых я уже упомянул, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания к нему присоединятся, — сказал Макрон.

Ранее финский политик Армандо Мема назвал совместное заявление Франции, Германии и Великобритании о ракетных ударах Ирана «плохим сигналом о глобальной эскалации». Он выразил обеспокоенность вовлечением ядерных держав в конфликт.

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не получало данных о повреждениях и ударах по атомным объектам в Иране. По его словам, пока не удалось установить связь с иранским ядерным регулятором.