Стало известно, сколько военных ВСУ могут направить для борьбы с Ираном Военэксперт Артамонов: до 100 бойцов ВСУ могут отправить на Ближний Восток

Украина может отправить на Ближний Восток до 100 бойцов для участия в конфликте против Ирана, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, вероятнее всего, речь идет о небольшом контингенте Сил специальных операций ВСУ, которые обладают реальным боевым опытом.

Скорее всего, британцы пригласили вступить в войну против Ирана весьма небольшой контингент ССО ВСУ, обладающий реальным опытом боевых действий. Украинцы по-своему разрекламировали свои возможности, и, соответственно, Лондон им поверил. Когда был обмен опытом, вместо того, чтобы учиться у западных армий, они сами их обучали. Я думаю, что на Ближний Восток будет отправлена весьма ограниченная группа, до 100 человек, и это погоды в войне не сделает. В современных конфликтах нужна технологическая база и производство, и только потом уже тренировка, владение оружием и боевая слаженность, — пояснил Артамонов.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении привлечь украинских экспертов к перехвату иранских беспилотников в Персидском заливе. Он также подтвердил, что британские базы на Кипре используются США для нанесения ударов по Ирану.