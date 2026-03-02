Танкер под американским флагом стал мишенью иранских военных Reuters: танкер с американским флагом попал под удар в порту Бахрейна

Танкер с американским флагом Stena Imperative попал под удар в порту Бахрейна, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что судно было поражено двумя боеприпасами.

Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами на стоянке в порту в Бахрейне, — говорится в сообщении.

Ранее Иран нанес удар по нефтяному танкеру MKD Vyom у берегов Омана. В результате атаки один человек погиб. Кроме того, корабль Ocean Electra, принадлежащий греческой компании, потерпел аварию вблизи Ормузского пролива. Судно под флагом Либерии следовало курсом на дубайский порт, жертв нет, уточнили греческие официальные лица.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что закрытие Ормузского пролива, важного маршрута для транспортировки нефти и газа, приведет к росту цен на топливо. По его мнению, Европа должна разработать общую стратегию для предотвращения угрозы. Ситуация обострилась до предела: крупнейший перевозчик Maersk уже объявил о бессрочном прекращении рейсов через опасную зону.