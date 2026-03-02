Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле

Фигурист Евгений Плющенко признался, что никогда не стремился к тренерской карьере, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею, сообщил двукратный олимпийский чемпион на форуме «Знание. Наставничество». Он рассказал, что путь в наставники начался случайно в 11 лет, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию и поручил демонстрировать упражнения юным фигуристам.
Как стал тренером? Произошло это случайно. <...> Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать, — сказал спортсмен.
