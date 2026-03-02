Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:22

Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле

Плющенко заявил, что не планировал становиться тренером

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Фигурист Евгений Плющенко признался, что никогда не стремился к тренерской карьере, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею, сообщил двукратный олимпийский чемпион на форуме «Знание. Наставничество». Он рассказал, что путь в наставники начался случайно в 11 лет, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию и поручил демонстрировать упражнения юным фигуристам.

Как стал тренером? Произошло это случайно. <...> Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать, — сказал спортсмен.

Ранее Плющенко сообщил, что американский фигурист Илья Малинин стал первым исполнителем четверного акселя в истории. Спортсмен выражал намерение наблюдать за выступлениями Малинина на Олимпиаде в Италии и напомнил о своем участии в соревнованиях с его родителями.

Кроме того, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о несправедливости Международного олимпийского комитета, который не отстраняет атлетов из Соединенных Штатов от стартов. По убеждению наставницы, структура должна дать оценку военной кампании Вашингтона против Тегерана.

