«Делает пятерной прыжок»: Плющенко назвал сильнейшего фигуриста мира

Американский фигурист Илья Малинин первым в мире сделал прыжок в четыре с половиной оборота, заявил «Спорт-Экспрессу» олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он заявил, что будет следить за выступлениями спортсмена на Играх в Италии. Плющенко напомнил, что соревновался с родителями Малинина.

Очень рад, что они воспитали своего сына на высочайшем уровне. Он первым на планете сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Это немыслимо! Никто и не знал, что так можно. Я думал, что это случится позже. Скажу больше: Илья пятерной делает. Представляете, куда он рванул? Очень хочется, чтобы он был психологически сильным, — сказал Малинин.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо. В нейтральном статусе будет участвовать 13 спортсменов из России.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник заявил о недосягаемом уровне подготовки Малинина. Оба спортсмена будут соперничать друг с другом за золото Олимпиады-2026. Журналист и телеведущий Владимир Познер также назвал Малинина выдающимся фигуристом. Он не исключил, что будет следить за прокатом спортсмена на зимней Олимпиаде-2026.